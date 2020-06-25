Окружной админсуд открыл производство по делу об изменении главы правления и членов набсовета "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по изменению председателя и членов наблюдательного совета "Приватбанка", сообщает пресс-служба ОАСК.

"Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального Банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "Приватбанк" требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.

"Также ОАСК просят направить в Приватбанка требование об изменении соответствующих руководителей", - говорится в сообщении.