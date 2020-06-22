Международный инвестиционный арбитраж является самым эффективным средством защиты прав инвесторов ВИЭ – юристы

Международный инвестиционный арбитраж является самым эффективным средством защиты прав инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), исходя из украинского и международного опыта, считает партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев и партнер парижского офиса компании Анна Кревон.

"На сегодняшний день в результате законодательных реформ в секторе возобновляемых источников энергии, принятых в нескольких странах, в международный арбитраж было подано более 70 исков, большинство из которых получили положительные решения в арбитраже", – написали Сысоев и Кревон в колонке для интернет-портала "Энергореформа".

По их данным, большинство таких исков было подано на основании Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), комплексного многостороннего договора, основной целью которого является обеспечение создания "единого игрового поля" для инвестиций в энергетический сектор стран – участниц договора.

Юристы отметили, что Украина участвует в, приблизительно, 70-и международных договорах о защите инвестиций, в том числе и ДЭХ, что дает возможность инвесторам напрямую обращаться с иском против государства, на территории которого была реализована инвестиция, в случае нарушения его прав.

При этом партнеры Dentons уточнили, что международный арбитраж допускает подачу коллективных исков от инвесторов, чьи права были нарушены в результате законодательных реформ, а решения арбитров окончательны и не подлежат апелляции.

"Но следует помнить, что разбирательство может длиться пять лет и более, а расходы на арбитражные разбирательства составляют в среднем $5-10 млн", – подчеркнули Сысоев и Кревон.

В то же время, учитывая размер дефицита средств ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, они считают малоэффективной подачу исков в хозяйственные суды или коммерческий арбитраж в Париже.

"Существует большая вероятность, что взыскать задолженность не получится, даже при наличии позитивного решения суда", – отметили эксперты.

Кроме того, по их мнению, вряд ли получится добиться решения Конституционного суда Украины относительно "неконституционности" изменений в законодательство о поддержке развития возобновляемой энергетики, ухудшающих условия инвесторов.

Как сообщалось, уровень расчетов "ГарПока" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии с начала года по состоянию на 15 июня составляет 29%.

По последним данным, озвученным врио министра энергетики Ольгой Буславец в середине июня, долг достиг 14 млрд грн.

Верховная Рада 19 июня включила в повестку дня сессии правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". Законопроект предусматривает, в частности, снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Для СЭС мощностью до 1 МВт, запущенных в указанный период, запланированное снижение з/т составляет 10%.

Для ряда объектов, введенных в эксплуатацию после 1 января этого года, предусмотрено снижение з/т на 2,5%. В частности, данное предложение касается СЭС до 1 МВт, ВЭС вне зависимости от их мощности, а также СЭС свыше 1 МВт, запущенных до 31 июля этого года. СЭС мощностью 1 МВт и выше, введенные в эксплуатацию с 1 августа, ожидает снижение тарифа на 60%.

Инвесторы ВИЭ неоднократно заявляли о намерениях подавать в суд на "ГарПок" за то, что он не рассчитывается за произведенную ВИЭ электроэнергию, а также о необходимости отстаивать свои права в международных судах в случае ретроспективного пересмотра условий поддержки отрасли.