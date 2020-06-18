Экономика

12:09 18.06.2020

Boeing запустил линию по переоборудованию самолетов в грузовые в Гуанчжоу

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Boeing запустил линию по переоборудованию самолетов в грузовые в Гуанчжоу

Новая производственная линия по переоборудованию самолетов под совместным управлением американской Boeing и китайской компании по техобслуживанию самолетов Guangzhou Aircraft Engineering Co. (GAMECO), была запущена в городе Гуанчжоу.

Компании будут переоборудовать использованные пассажирские самолеты модели 737 в грузовые (проект 737-800 BCF) с целью продления срока их службы и лучшего удовлетворения потребностей рынка, говорится в сообщении Boeing China.

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдается рост спроса в секторе грузовых авиаперевозок, который играет решающую роль в транспортировке жизненно важных товаров и поддержании глобальных цепочек поставок. Под влиянием пандемии некоторые авиакомпании меняют структуру своего парка, чтобы соответствовать изменениям на рынке, и переоборудованные грузовые самолеты могли бы предоставить им более рентабельные варианты, сообщает агентство "Синьхуа".

Boeing запустила проект 737-800 BCF исключительно в Китае, где к настоящему времени было построено и введено в эксплуатацию в общей сложности шесть производственных линий. На данный момент в рамках этого проекта уже получено 130 заказов по всему миру.

Теги: #boeing
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