Цены на продукты питания за неделю умеренно снизились, активность на рынке труда стабилизировалась – НБУ

Активность на рынке труда за последнюю неделю стабилизировалась ниже докризисного уровня, в частности прекратился рост числа новых резюме и зарегистрированных безработных, сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания за неделю подешевели на 0,1%, тогда как в прошлые две недели они сохраняли стабильность, а за три недели до этого подорожали на 0,3%.

НБУ отметил, что динамика цен отличалась в разных городах, в частности, стоимость плодоовощной продукции снижалась быстрее в южных регионах.

В целом за месяц продукты питания сохранили стабильность, констатируется в сообщении. Так, снизились цены на овощи (-2,4%), хлеб (-0,1%), мясо (-0,1%), яйца (-0,4%), алкоголь (-0,1%), а также мука и крупы (-0,1%). В то же время подорожали фрукты (+2,2%), молоко (+0,2%), мед (+0,2%) и шоколадные изделия (+0,5%). Табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,2%, 2,0%, и 0,1%, соответственно. Доставка из заведений общественного питания незначительно подорожала, предположительно из-за высокого спроса, а цены на лекарства незначительно выросли.

Согласно отчету, количество регистраций новых ФЛП впервые превысило докарантинный уровень, однако высокие показатели заболеваемости в Киеве и некоторых регионах сдерживают восстановление некоторых секторов.

Нацбанк также отметил, что смягчение монетарной политики и высокий интерес банков к гривневым ОВГЗ способствовали снижению доходности и удлинению сроков привлечений.