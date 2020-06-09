Экономика

12:16 09.06.2020

Верховный суд отклонил иск экс-главы правления ПриватБанка Дубилета к банку и агентству "Интерфакс-Украина"

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Верховный суд отклонил иск экс-главы правления ПриватБанка Дубилета к банку и агентству "Интерфакс-Украина"

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Третьей судебной палаты кассационного гражданского суда удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка (Киев), отменил решения судов нижних инстанций и принял решение об отказе удовлетворить иск экс-главы правления банка Александра Дубилета к сменившему его после национализации Александру Шлапаку, банку и информагентству "Интерфакс-Украина".

"Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 мая 2020 была полностью удовлетворена кассационная жалоба ПриватБанка, отменены решения судов предыдущих инстанций и отказано бывшему главе правления банка господину Дубилету в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации", – говорится в сообщении банка во вторник.

Дубилет просил признать недостоверными и унижающими его честь, достоинство и деловую репутацию фрагменты заявления Шлапака на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 4 июля 2017 года относительно некоторых операций банка в октябре-ноябре 2016 года. В частности, речь шла о словах "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы НБУ, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генпрокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений". Речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

"Интерфакс-Украина" выступал соответчиком, так как опубликовал запись пресс-конференции в YouTube-канале информагентства.

Пресс-служба также уточнило, что дело по аналогичному иску бывшего владельца банка Игоря Коломойского до сих пор находится на рассмотрении в первой инстанции – Печерском райсуде Киева.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева по итогам заседания 5 апреля 2018 года иск Дубилета удовлетворил и обязал ПриватБанк и агентство опровергнуть опубликованную информацию. Апелляционный суд города Киева по итогам заседания 19 июня 2018 года не удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка и оставил решение Печерского суда без изменений.

Теги: #интерфакс_украина #приватбанк #верховный_суд_украины
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