ICU оценивает падение ВВП Украины на 12% в апреле и ожидает 10%-го спада во ІІ кв. - исследование

Падение ВВП Украины усилилось с 4,5% в марте до 12% в апреле, сокращение экономики по итогам второго квартала текущего года может составить 10%, свидетельствует исследование группы ICU.

"По нашим оценкам, основанным на опубликованных на прошлой неделе данных Госстата, падение ВВП усилилось до 12% год к году в апреле с 4,5% в марте. Пассажирские перевозки практически остановились, усилилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство осталось устойчивым к кризисным явлениям", - сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

Падение пассажиропотока в апреле составило 96% в годовом измерении, добавил он.

"Розничный товарооборот ограничивался запретом на торговлю некритичными товарами и поддерживался спросом на продукты питания, средства гигиены, лекарства и медицинские приборы. Показатели оптовой торговли и грузоперевозок не изменились настолько резко по сравнению с показателями первого квартала 2020 года, оставаясь относительно устойчивыми к воздействию карантина", - отметил Николайчук.

"В дальнейшем мы ожидаем, что ведущая роль в генерировании экономического спада перейдет от ограничительных мер к подавленному спросу. Потери доходов потребителей и предприятий в сочетании с их осторожным поведением на фоне ограниченных фискальных стимулов и угрозы "второй волны" коронавируса воспрепятствуют быстрому восстановлению. В результате, мы ожидаем падения ВВП во втором квартале примерно на 10% год к году", - добавил он.