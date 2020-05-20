Планка для инвестняни понижена со $100 млн до $30 млн для привлечения украинских инвесторов - Зеленский

Инвесторы смогут получить доступ к инструменту инвестиционных нянь при инвестициях в $30 млн, а не $100 млн, как предусматривалось раньше, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в среду.

По его словам, соответствующая норма содержится в законопроекте об инвестнянях, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде.

"Мы понизили эту планку. Инвестняня - это специальный VIP-менеджер, который будет привлечен к любому инвестору в Украине, вложившему $30 млн "плюс", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такая инвестподдержка будет касаться, прежде всего, на украинских инвесторов.

"Там дальше есть улучшение условий по налогу на прибыль. Если инвестор вкладывает в Украину, в приватизацию $10 млн "плюс" - это останется", - добавил Зеленский.