Экономика

13:27 12.05.2020

"Прозорро.Продажи" планирует пройти процедуру сертификации КСЗИ до конца 2020

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"Прозорро.Продажи" планирует пройти процедуру сертификации КСЗИ до конца 2020

Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" начало процедуру аттестации соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ) требованиям нормативных документов о защите информации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП.

Как отметил руководитель отдела информационных технологий "Прозорро.Продажи" Григорий Легенченко, получив сертификат КСЗИ, "Прозорро.Продажи" будет отвечать не только лучшим мировым практикам безопасности, которые были реализованы по собственной инициативе с начала работы системы, но и государственным требованиям.

"Это длительный процесс. Сейчас "Прозорро.Продажи" проходит необходимые проверки документации для построения КСЗИ. По оптимистическим прогнозам, сертификат получим до конца этого года ", - отметил Легенченко.

Сертификация комплексной системы защиты информации обязательна для государственных предприятий и учреждений, обрабатывающих, сохраняющих или передающих государственные информационные ресурсы.

"Работа государственных структур в системах, защищенных по нормам КСЗИ - это прямая гарантия выполнения закона о защите персональных данных. Это также дополнительное доказательство того, что система работает быстро и без сбоев. Наличие в организации аттестата КСЗИ гарантирует, что данные, которые имеют государственное значение (в том числе персональные данные) не могут быть модифицированы, уничтожены", - подчеркивают в компании.

Кроме того, "Прозорро.Продажи" проводит дополнительный ряд мероприятий для повышения уровня информационной безопасности: по результатам регламентной проверки наличия распространенных уязвимостей информационной безопасности маркетплейсам были даны рекомендации по повышению уровня безопасности.

Комплексная система защиты информации (КСЗИ) - это совокупность организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа.

Электронная торговая система "Прозорро.Продажи" создана по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального Банка Украины и украинских электронных площадок.

Проект ProZorro.Продажи начал работу по сотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) - реализации имущества неплатежеспособных банков 24 июня 2016.

С 1 января 2017 ФГВФЛ принял решение об обязательном использовании системы для продажи всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в управлении фонда.

В апреле 2018 Министерство экономического развития и торговли Украины зарегистрировало государственное предприятие "Прозорро Продажи".

На сегодня в системе аккредитованы 53 маркетплейса.

Теги: #прозорропродажи
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