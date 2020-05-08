Экономика

14:38 08.05.2020

"Прозорро.Продажи" пересматривает условия допсоглашения о повышении размера минимального платежа

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"Прозорро.Продажи" пересматривает условия допсоглашения о повышении размера минимального платежа

Госпредприятие "Прозорро.Продажи" пересматривает условия дополнительного соглашения о повышении минимального платежа, которое было предложено маркетплейсам в конце апреля, сообщается на сайте компания в четверг.

"По итогам переговоров с ассоциацией "Биржевые и электронные площадки", а также с площадками, которые не входят в ассоциацию или не были согласны с ее недавним заявлением о повышении минимального платежа, мы договорились, что "Прозорро.Продажи" пересмотрит условия допсоглашения, которое мы предложили подписать в конце апреля", - цитирует пресс-служба директора компании Алексея Соболева.

Как пояснил он, на протяжении ближайших двух недель пройдут переговоры с ассоциацией и площадками, по итогам которых будет предложен новый договор. Он должен вступить в силу с 1 июня.

По предварительным договоренностям, повышение минимального платежа до 30 тыс. грн планируется перенести с 1 июня на 1 июля, а дальнейшее повышение до 50 тыс. грн - с 1 августа на срок не позже 1 октября, указал Соболев.

Он также подчеркнул, что если переговоры не увенчаются успехом, вступят в силу нынешние условия дополнительного договора.

Ранее ГП "Прозорро.Продажи" сообщило о постепенном повышении минимального платежа для электронных площадок с 20,4 тыс. грн в месяц до 30 тыс. грн с 1 июня 2020 года и до 50 тыс. грн с 1 августа, чтобы отсечь недобросовестные площадки.

В то же время "Ассоциация биржевые и электронные площадки" заявила, что такие изменения могут сократить количество электронных площадок, особенно в регионах.

Минимальный месячный платеж - это наименьший уровень ежемесячной комиссии.

Теги: #прозорропродажи #прозорро
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