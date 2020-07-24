Экономика

11:09 24.07.2020

ФГВФЛ и "ProZorro.Продажи" открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков

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ФГВФЛ и "ProZorro.Продажи" открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) совместно с системой "ProZorro.Продажи" открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков.

"По сути, это единственный исчерпывающий перечень активов неплатежеспособных банков, выставляемых Фондом гарантирования вкладов через платформу "ProZorro.Продажи". По каждому объекту собраны данные и его основные характеристики: площадь, оценочная стоимость, место и заказчик торгов", – сообщила пресс-служба "ProZorro.Продажи".

Отмечается, что теперь все желающие могут узнать о полном перечне всего, что выставляют на торги обанкротившиеся банки, и приобрести их активы на "голландских аукционах".

Как сообщается, реестр активов ФГВФЛ уже работает в режиме 24/7 по ссылке: https://goo.gl/1V6LBo

"Здесь можно смотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время. Категорий очень много, но основных две: права требования по кредитам и имущество. По стоимости активов, то она весьма различна", – поясняют в "ProZorro.Продажи".

Отмечается, что реестр будет полезен Фонду для обеспечения открытых и конкурентных торгов, покупателям, которые смогут тщательнее изучить лот и спланировать участие в аукционе, и тем, кто не рассчитался по кредиту для получения информации по дате реализации своего займа.

"Пользуясь реестром, покупатели смогут лучше готовиться к аукционам. Конкуренция за активы будет расти. Как результат - это увеличит поступления денег в Фонд, которые потом пойдут на выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков", – добавили в "ProZorro.Продажи".

Теги: #фгвфл #банки #прозорропродажи #реестр
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