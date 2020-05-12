Экономика

12:34 12.05.2020

Танкер с нефтью из Саудовской Аравии для "Нафтана" прибыл в Клайпеду, начата разгрузка

2 мин читать
Танкер с нефтью из Саудовской Аравии для "Нафтана" прибыл в Клайпеду, начата разгрузка

Танкер с нефтью, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко журналистам во вторник.

"Танкер с 87 тыс. тонн нефти от Saudi Аramco прибыл ночью в Клайпеду и с утра встал под разгрузку. Ожидается, что отправка нефти по железной дороге начнется 14 мая. Планируется, что нефть поступит на "Нафтан" 16 мая", - сказал Тищенко.

По данным BNS, груз доставило судно Ionic Astrapi из Египта, с терминала Сиди Керир.

Этот танкер является седьмым танкером с нефтью для Белоруссии в этом году, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий с 86 тыс. тонн нефти для Белоруссии прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть доставляется по железной дороге литовским оператором.

В "Белнефтехиме" не исключают, что в дальнейшем возможно заключение новых сделок с Saudi Аramco. "Поставки аравийской нефти могут продолжиться, это зависит от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке", - отмечал ранее Тищенко.

В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.

Также президент анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме. В апреле Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по "Дружбе" от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.

Белоруссия в период отсутствия нефти из России в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко 21 января поручил диверсифицировать импорт нефти в республику с тем расчетом, чтобы на долю России приходилось не более 40% поставок. "Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 нефти мы будем покупать в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину, проверенный уже путь", - заявлял тогда президент.

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил, что белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле, но продолжат работу с альтернативными источниками.

Российские компании в январе-марте практически не поставляли нефть в Белоруссию, так как стороны не могли договориться об условиях. Регулярные поставки возобновились только в апреле.

Теги: #нефть #танкер #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 08.05.2020
Нефть дорожает и может завершить неделю ростом, Brent на уровне $29,96 за баррель

Нефть дорожает и может завершить неделю ростом, Brent на уровне $29,96 за баррель

18:54 07.05.2020
Дневной прирост цен на нефть сократился, Brent - $30,86 за баррель

Дневной прирост цен на нефть сократился, Brent - $30,86 за баррель

09:16 07.05.2020
Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель

Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель

18:20 05.05.2020
Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+

Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+

09:13 05.05.2020
Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель

18:17 04.05.2020
Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

17:19 04.05.2020
Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

Крупные нефтекомпании откладывают сделки из-за обвала цен на нефть, коронавируса - WSJ

09:12 04.05.2020
Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent на уровне $25,97 за баррель

10:06 30.04.2020
Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

09:29 30.04.2020
Нефть продолжает дорожать на признаках восстановления спроса, Brent - $25 за баррель

Нефть продолжает дорожать на признаках восстановления спроса, Brent - $25 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ПОСЕВНАЯ

Украина засеяла яровыми 86% площадей к прогнозу

ГОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

НБУ СМОЛИЙ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУСЛАВЕЦ ТАРИФЫ

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

УКРАИНА МВФ

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

"Богдан Моторс" поставит 49 троллейбусов в Харьков за средства ЕИБ

Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

Украина довела запасы газа в ПХГ до 17 млрд куб. м

Arricano возобновила работу ТРЦ City Mall в Запорожье и ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Toyota увеличила годовую чистую прибыль, ожидает падения выручки в текущем фингоду на 20% из-за коронавируса

Запорожская АЭС вывела блок №2 из резерва, Ривненская вывела в простой блок №4

Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

НАБУ и САП завершили следствие по делу о причинении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА