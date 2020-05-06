"Биосфера" запустила производство подгузников

Корпорация "Биосфера" запустила линию по производству подгузников производства итальянской ANDRITZ DIATEC s.r.l, которая была собрана за семь недель в условиях карантина силами корпорации при дистанционном консультировании производителя оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.

Общая сумма инвестиций в проект составила EUR7 млн, производительность линии – 650 подгузников в минуту, полная мощность завода – на уровне 18 млн подгузников в месяц. Линия установлена в Днепре на производственной площадке завода "КПД".

Производительность линии способна покрыть 15-20% общей потребности Украины в подгузниках, и "Биосфера" рассчитывает достичь этой доли рынка за несколько лет.

"Мы первыми среди украинских компаний запустили производство подгузников такого уровня и масштаба. Мы готовили этот проект несколько лет, выбирая оптимальную линию среди мировых производителей оборудования. В наших планах выпускать подгузники под несколькими собственными брендами и производить СТМ для крупных национальных сетей. Первый бренд подгузников в категории value for money мы презентуем уже на следующей неделе", - цитирует пресс-служба основателя и СЕО "Биосферы" Андрея Здесенко.

По информации пресс-службы, итальянская компания ANDRITZ DIATEC s.r.l. входит в ТОП-3 мировых лидеров, специализирующихся на оборудовании для производства гигиенической продукции, на котором работают Kimberly-Clark (Huggies), Ontex (Dada) и другие международные игроки.

Новое производство возглавил Роберт Дрея, специалист из Канады с многолетним опытом работы в Procter & Gamble.

"Карантинные меры, введенные в мире, могли серьезно нарушить наши планы. Мы приняли оборудование и ожидали специалистов из Италии, которые должны были на месте обеспечить сборку и наладку. Но границы закрыли, поэтому мы могли только получать их консультацию в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба Дрея.

Всю первую партию подгузников –около 300 тыс. штук – корпорация решила направить на благотворительность. При поддержке фондов "Твоя Опора", Kiddo и "Клуб Добродіїв" подгузники будут переданы социальным службам, коммунальным медучреждениям, многодетным семьям и одиноким родителям в сложном материальном положении.

Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 20 лет. Ее продукция представлена на 25 рынках стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс. наименований. под торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit и других.

Ее мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м.

Совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м.