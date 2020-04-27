Экономика

17:39 27.04.2020

Arricano в 2019г сократила чистую прибыль в 4,7 раза

2 мин читать
Arricano в 2019г сократила чистую прибыль в 4,7 раза

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, за 2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в понедельник, ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,2% – до $37,3 млн.

Убытки от переоценки инвестиционной недвижимости Arricano в 2019 году составили $12,2 млн по сравнению с прибылью от переоценки инвестиционной собственности в $42,25 млн годом ранее.

"В связи с повышением обменного курса гривни к доллару США в 2019 году был отражен убыток от переоценки инвестиционной недвижимости на общую сумму $12,2 млн. Это было более чем вполне компенсировано корректировками пересчета валюты, относящимися к инвестиционной недвижимости", - говорится в отчете компании.

В результате общая справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Arricano увеличилась на 11,9% и составила $289,3 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года. Увеличение стоимости портфеля было обусловлено, главным образом, увеличением арендного дохода от операционной недвижимости.

Кроме того, чистая стоимость активов подскочила на 36% – до $127,9 млн , или до $1,24 на акцию.

Как сообщалось, ранее мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал принадлежащую ему опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.

Теги: #трц #arricano #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 27.04.2020
Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

15:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

17:58 31.03.2020
Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

Девелоперы украинских ТРЦ призывают власти консолидировать действия в борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса

11:47 23.03.2020
Небольшой пожар в ТРЦ River Mall в понедельник оперативно ликвидировали – ГСЧС Киева

Небольшой пожар в ТРЦ River Mall в понедельник оперативно ликвидировали – ГСЧС Киева

16:48 19.03.2020
Медицинская платформа DOC.ua направит свою прибыль на помощь государственным больницам

Медицинская платформа DOC.ua направит свою прибыль на помощь государственным больницам

17:52 16.03.2020
Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

16:25 12.03.2020
Репутационный рейтинг девелопмента возглавила Arricano

Репутационный рейтинг девелопмента возглавила Arricano

10:57 12.03.2020
"Укрпошта" в 2020г запустит передвижные отделения в 5 областях, до 2024г планирует выйти на прибыль более 1 млрд грн

"Укрпошта" в 2020г запустит передвижные отделения в 5 областях, до 2024г планирует выйти на прибыль более 1 млрд грн

09:57 04.03.2020
"Метинвест" в 2019г сократил прибыль более чем втрое

"Метинвест" в 2019г сократил прибыль более чем втрое

11:33 13.02.2020
Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн – Рожкова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние четыре года - Зеленский

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА