Arricano в 2019г сократила чистую прибыль в 4,7 раза

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, за 2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в понедельник, ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,2% – до $37,3 млн.

Убытки от переоценки инвестиционной недвижимости Arricano в 2019 году составили $12,2 млн по сравнению с прибылью от переоценки инвестиционной собственности в $42,25 млн годом ранее.

"В связи с повышением обменного курса гривни к доллару США в 2019 году был отражен убыток от переоценки инвестиционной недвижимости на общую сумму $12,2 млн. Это было более чем вполне компенсировано корректировками пересчета валюты, относящимися к инвестиционной недвижимости", - говорится в отчете компании.

В результате общая справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Arricano увеличилась на 11,9% и составила $289,3 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года. Увеличение стоимости портфеля было обусловлено, главным образом, увеличением арендного дохода от операционной недвижимости.

Кроме того, чистая стоимость активов подскочила на 36% – до $127,9 млн , или до $1,24 на акцию.

Как сообщалось, ранее мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал принадлежащую ему опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.