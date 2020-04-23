Azur Air Ukraine намерена выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами

Авиакомпания Azur Air Ukraine начала подготовку к выполнению грузовых перевозок на дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook в четверг.

"Учитывая введенный Кабинетом министров карантин и закрытие пунктов пропуска через госграницу, рейсы авиакомпании осуществлялись только в рамках эвакуационных мероприятий с целью возвращения граждан Украины домой. Таким образом, компания несет значительные убытки… В связи с этим авиакомпания ищет пути реализации собственного потенциала вне пассажирских перевозок", - указано в сообщении.

Azur Air Ukraine отмечает, что в настоящее время осуществляются организационные и технические меры по частичному изменению конфигурации пассажирских самолетов на грузовые, в частности, демонтаж пассажирских кресел и т. п.

Такие меры, согласно сообщению компании, должны обеспечить грузоподъемность пассажирских самолетов Boeing 767-300 и перевозки в рамках гуманитарных рейсов медицинского оборудования и препаратов, товаров первой необходимости и т. п.

"Реализация указанных мероприятий руководством авиакомпании обеспечит минимизацию негативного влияния экономического кризиса в государстве, поступление налогов в государственный бюджет, улучшение противоэпидемической ситуации и избежание массового увольнения трудового коллектива авиакомпании", - ожидает Azur Air Ukraine.

Авиакомпания Azur Air Ukraine (сначала Utair Ukraine) начала свою деятельность в 2009 году, изменив свое название в 2015 году. Компания базируется в международном аэропорте "Борисполь" (Киевская обл.), однако предлагает рейсы из регионов - Харькова, Запорожья, Львова и Одессы.