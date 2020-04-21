Экономика

11:01 21.04.2020

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

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Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

На тушение лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС было выделено 100 млн грн, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несёт служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств, они выделяются из резервного фонда Кабинета министров Украины. Так на тушение пожаров в Зоне ЧАЭС решением Кабмина было выделено - 100 миллионов гривень", - написал он на своей странице в Facebook.

Геращенко также отметил, что правительство изучает опыт Беларуси в сфере распределения расходов на ликвидацию лесных пожаров.

"В Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров - топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. ...Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей", - заявил он.

"Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 21 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в очагах, пройденных огнем.

В Житомирской области по состоянию на утро 21 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" Житомирской области, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. В Словечанском лесном хозяйстве по состоянию на утро 21 апреля пожар лесной подстилки локазирован. Остается один не локализированный очаг горения на территории ГП "Овручское СЛГ" Выступовицкого лесничества, неподалеку от сел Желудевка и Журба.

Теги: #чернобыль #геращенко #гсчс #чаэ #бюджет #пожары
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