Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Необходимость привлечения к строительным работам украинских специалистов обсудил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины.

"Полагаю, что строительством наших дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания", – написал премьер в "Телеграм-канале" в пятницу по итогам встречи.

"Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей было привлечено к работам и как можно больше украинских материалов использовалось при строительстве", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это важный аспект преодолениия коронакризиса и фундамент дальнейшего экономического развития, особенно в контексте того, что многие украинские граждане вернулись из других стран. Создание таких рабочих мест позволит обеспечить их работой, указал Шмыгаль.