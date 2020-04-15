Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Котировки майских контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.

В 11:40 КВ цена составляла $19,6 за баррель, что на 2,54% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 4,12% - до $28,38 за баррель.

Мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете, опубликованном в среду.

По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в апреле будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет постепенным.

МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.