Экономика

12:01 15.04.2020

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

1 мин читать
Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Котировки майских контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.

В 11:40 КВ цена составляла $19,6 за баррель, что на 2,54% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 4,12% - до $28,38 за баррель.

Мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году, сообщило Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете, опубликованном в среду.

По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в апреле будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет постепенным.

МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.

Теги: #нефть #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 15.04.2020
Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

15:30 14.04.2020
Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

11:54 14.04.2020
Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

09:29 13.04.2020
Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

09:27 13.04.2020
США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

18:11 12.04.2020
ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

21:22 11.04.2020
Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

18:12 10.04.2020
Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

Бразилия не влияет на свою добычу нефти, Petrobras уже сократила экспорт на 20% - министр энергетики

16:49 10.04.2020
Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

12:23 10.04.2020
У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

У ОПЕК+ есть время до мая, чтобы договориться с Мексикой по присоединению к сделке - Минэнерго Азербайджана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

"ДТЭК" с 20 апреля выводит в простой "Павлоградуголь"

Резервы НБУ снова выше $25 млрд, валютная ликвидность банков $7,9 млрд

Депозиты в гривне за месяц карантина выросли на 4%, в валюте снизились на 2%

МВФ ожидает спада ВВП Украины в 2020г на 7,7% и восстановления в 2021г на 3,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК" в 2020г. допускает падение добычи угля до 30% - гендиректор

Рынки акций Европы перешли к снижению после пятидневного роста

Кабмин планирует утвердить критерии и условия определения госбанками мер по управлению NPL

Организаторы Каннского кинофестиваля рассматривают новые варианты его проведения из-за коронавируса

Инфляция во Франции в марте замедлилась до 0,8% - окончательные данные

Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Использование средств Фонда борьбы с COVID-19 должно жестко контролироваться – глава Счетной палаты

ГФ поддерживает законопроект об ответственности за спекуляции на средствах защиты во время карантина

"Укрзализныця" на карантине оперативно ремонтирует пассажирский состав и выплачивает работникам в режиме простоя 100% оклада - и.о. предправления

"Астарта" завершила 2019г с чистой прибылью в EUR1,7 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА