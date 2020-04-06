Экономика

18:57 06.04.2020

НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

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НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

Национальный банк Украины за последние пять рабочих дней выкупил на рынке $430 млн, курс гривни укрепился с более чем 28 грн/$1 до 27,15 грн/$1, сообщил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб.

"Только за последние пять рабочих дней Нацбанк выкупил в резервы $430 млн", – сказал он в онлайн интервью "Украинской правде" в понедельник.

Сологуб подчеркнул, что политика Нацбанка остается неизменной: "Есть колебания, мы их сглаживаем в обе стороны".

Как сообщалось, за минувшую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн: во вторник – $64 млн, четверг – $34 млн и пятницу – $150 млн, тогда как в марте центробанк потратил на поддержку гривни $2,2 млрд.

По итогам прошлой неделе Нацбанк в целом с начала года купил в резервы $1,53 млрд, продал – $2,75 млрд.

Теги: #нбу #сологуб
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