Экономика

14:26 23.06.2021

Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

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Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 23 июня согласовал увольнение Дмитрия Сологуба - заместителя главы центробанка, который был ответственен за работу блока "Монетарная стабильность", с 12 июля на основании окончания срока полномочий 10 июля, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

Согласно сообщению, сейчас НБУ определяется с подбором кандидатуры будущего замглавы НБУ ответственного за монетарную стабильность.

Как сообщалось, 1 июля 2020 глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка сегодня остались только Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова.

Теги: #нбу #сологуб #увольнение
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