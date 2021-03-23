Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ

Отказ от финансирования Международного валютного фонда (МВФ) может вынудить правительство Украины пойти на сокращение дефицита государственного бюджета, а также ослабит курс гривни, и приведет к росту инфляции, расходов на обслуживание госдолга и ряду других негативных последствий, предупреждает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Отказ от сотрудничества с Фондом, вероятнее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Нацбанка", – написал Сологуб в колонке для "Экономической правды".

Таким образом, правительству придется сократить дефицит госбюджета, курс гривни будет слабеть, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится", добавил замглавы центробанка.