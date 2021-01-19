Суд отказал Сологубу в отмене решений о применении Советом НБУ дисциплинарных взысканий

Печерский райсуд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Сологубу.

Глава центробанка Кирилл Шевченко также поддержавший указанное решение, позднее уточнил, что Совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

После смены главы НБУ в июле 2020 года из старого состава правления Нацбанка к настоящему времени остались только Сологуб и Рожкова.