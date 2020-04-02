Экономика

10:23 02.04.2020

Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53%, "Газпром" оплатил все забронированные мощности

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Транзит газа через Украину в I кв.-2020 сократился на 53%, "Газпром" оплатил все забронированные мощности

Оператор ГТС Украины в марте 2020 года обеспечил транспортировку 4,6 млрд куб. м природного газа в страны ЕС и Молдовы, что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, но на 2,6 млрд куб. м, или на 36% меньше объемов марта 2019 года.

"По итогам первого квартала 2020 транзит газа через ГТС Украины составил 11,1 млрд куб. м, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении ОГТСУ в четверг.

Вместе с тем, отмечается в релизе, "Газпром", согласно новой транзитной сделке, полностью оплатил за первый квартал забронированные мощности, исходя из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. в сутки).

Теги: #транзит_газа #газпром #огтсу
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