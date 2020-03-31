Экономика

19:41 31.03.2020

МВФ утвердил продление двусторонних соглашений о заимствованиях с государствами-членами до 2024г

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МВФ утвердил продление двусторонних соглашений о заимствованиях с государствами-членами до 2024г

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 30 марта утвердил новый раунд двусторонних соглашений о займах между фондом и его членами (Bilateral Borrowing Agreements, BBAs), который будет действовать с 1 января 2021 года до конца 2023 года, говорится в пресс-релизе МВФ.

Члены МВФ в 2016 году ввиду сохраняющейся неопределенности в мировой экономике обязались поддерживать доступ фонда к двусторонним займам в качестве "третьей линии защиты", первые две - квотные ресурсы фонда и ресурсы в рамках новых соглашений о заимствованиях (New Arrangement to Borrow, NAB). Общая сумма обязательств в рамках механизма BBAs на 2016 год у 40 членов МВФ составляла около 318 млрд SDR ($433 млрд по обменному курсу на конец сентября 2019 года).

Структура двусторонних заимствований в целом осталась такая же, как была согласована в 2016 году для текущих BBAs, которые действуют до конца 2020 года. Новые соглашения будут иметь начальный срок действия три года - до конца 2023 года, который может быть продлен еще на один год. Эти новые соглашения помогут сохранить общий кредитный потенциал МВФ в размере $1 трлн в течение следующих нескольких лет, обеспечивая его способность удовлетворять потребности членов, говорится в сообщении МВФ.

Ресурсы для предоставления фондом займов своим членам обеспечиваются странами-участницами, главным образом, путем формирования квотного капитала фонда. NABs и BBAs служат второй и третьей линией защиты, обеспечивая временное дополнение к ресурсам квот. Текущие общие ресурсы МВФ составляют около 975 млрд SDR, что обеспечивает емкость для кредитования в размере около 715 млрд SDR (около $1 трлн). Квотные ресурсы составляют 477 млрд SDR (около $660 млрд). Общий размер ресурсов, которые участники NAB могут предоставить, составляет 182 млрд SDR, или $250 млрд, обязательства по BBAs составляют 318 млрд SDR ($433 млрд).

В октябре 2019 года на фоне отсутствия решений по увеличению квотного капитала (15-й пересмотр квот так и не был проведен, страны решили сосредоточиться на 16-м пересмотре квот, который должен быть завершен к 2023 году), решено было удвоить NAB, а также продлить BBAs.

Для увеличения NAB требуется получить согласие всех стран, участвующих в этих соглашениях. Большая часть стран участвует в NAB международными резервами, и для принятия решения об удвоении ресурсов им не нужно заручаться поддержкой парламента. Но некоторым странам, в том числе США, нужно обратиться к своим парламентам. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева на внеочередной телефонной конференции министров финансов и управляющих центральных банков G20 в части реформы фонда отметила, что США недавно одобрили удвоение NAB.

Теги: #капитал #займы #мвф
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