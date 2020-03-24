Экономика

19:15 24.03.2020

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

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Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,955 грн/$1, на наличном рынке чуть укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,955 грн/$1 с 27,615 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,92-27,99 грн/$1.

В то же время Нацбанк Украины укрепил официальный курс нацвалюты на 25 марта до 27,7728 грн/$1 после снижения накануне до 28,1126 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке курс гривни во вторник был стабилен и к завершению рабочего дня лишь чуть укрепился – до 27,51-28,30 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,53-28,37 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке 24 марта курс гривни отреагировал на падение на межбанке и снизился до 27,97-28,13 грн/$1) с 27,99-27,96 грн/$1 в конце рабочего дня 23 марта.

Банки при онлайн-обмене сузили спрэды, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 27,60-28,23 грн/$1 (в понедельник вечером – 27,50-28,23 грн/$1), у ПриватБанка – 27,7-28,16 грн/$1 (27,25-28,35 грн/$1), у Ощадбанка – 27,1-28,4 грн/$1 (27,0-28,4 грн/$1), у Райффайзен банка Аваль – 27,4-28,3 грн/$1 (27,65-28,60 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,81 грн/$1 с 28,13 грн/$1 днём ранее.

Теги: #гривня_курс
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