Экономика

11:32 23.03.2020

Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

2 мин читать
Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

Режим строгой изоляции в связи с пандемией коронавируса приведет к снижению потребления газа на европейском рынке на 4 млрд куб. м в месяц, посчитали эксперты консалтинговой компании Rystad Energy.

"Наиболее вероятный сценарий Rystad Energy предполагает, что большинство стран континента уйдут на карантин на 30 дней в марте-апреле. Поскольку люди остаются дома, а предприятия закрывают свои двери, снизится спрос в промышленности и энергетике, а также и в частном секторе", - пишут аналитики норвежского экспертного института. В том числе выработка электроэнергии снизится на 7%, что приведет к аналогичному снижению спроса на газ в секторе. Использование газа в промышленности снизится на 5%, коммерческом секторе - на 20% и на 2% в быту.

Наиболее сильное снижение в абсолютных объемах ожидается в Германии, Италии, Великобритании, Франции, Нидерландах и Испании.

"В последние несколько дней вероятность дальнейших ограничительных мер по всей Европе возросла, что делает этот сценарий более вероятным. Италия завершает свою вторую неделю карантина, и, похоже, он еще не подходит к концу. Поэтому вероятно, что в течение как минимум четырех недель в странах будет наблюдаться снижение промышленной и торговой активности", - прокомментировал позицию аналитиков руководитель направления рынков газа и электроэнергии Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

Rystad Energy уже пересмотрела оценку спроса на газ в Европе в 2020 году до 556 с первоначальных 560 млрд куб. м (в 2019 году континент использовал 554 млрд куб. м газа). Текущий сценарий пока все еще предусматривает рост - на 0,7%.

Карантинные меры приведут к снижению импорта газа как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. При этом цены на газ в Европе уже находятся на рекордно низком уровне из-за обильных поставок в сочетании с более низким спросом из-за мягкой зимы и рекордными остатками газа в подземных хранилищах.

"Газ на площадке TTF "на месяц вперед" торгуется ниже $3 за MMBtu, и мы видим ограниченный риск дальнейшего снижения цен. Более низкая цена не будет покрывать затраты американских производителей, и они, скорее всего, будут перенаправлять поставки в другие регионы или снижать производство", - также обращает внимание Торрес Диас.

Rystad не ждут восстановления цен на газ до следующей зимы. Но низкий уровень цен на газ поддержит его конкурентноспособность по отношению к углю, что сделает возможным развитие спроса со стороны азиатских покупателей.

Теги: #газ #европа #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 23.03.2020
Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

11:54 23.03.2020
В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

11:43 23.03.2020
В Саудовской Аравии вводится комендантский час

В Саудовской Аравии вводится комендантский час

11:33 23.03.2020
Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

11:20 23.03.2020
Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

11:18 23.03.2020
Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

11:17 23.03.2020
Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

11:15 23.03.2020
Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

11:14 23.03.2020
Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

11:13 23.03.2020
lifecell предоставил медикам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до мая

lifecell предоставил медикам бесплатные 20 ГБ и 1,50 тыс. минут звонков по Украине до мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия обнародовала второй пакет мер для поддержки экономики - объемом $38,2 млрд

Экс-министр экономики считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия, рекомендует ограничить их мощности

Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

Аэропорт "Борисполь" переводит все рейсы на прилет в терминал "В"

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

"Текстиль-Контакт" начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок

В Украине намерены в период карантина выделить по 300 грн ряду домохозяйств для компенсации расходов на коммуналку - Лазебная

Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ - опрос АСС

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине на 4% по оптимистическому и на 9% по базовому сценарию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА