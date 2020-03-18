Экономика

17:14 18.03.2020

Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год

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Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова со штаб-квартирой и заводом в Техасе способна выпускать 8 ракет-носителей в год. Поляков намерен нарастить объемы и обеспечить 24 запуска в год после строительства еще одного завода в Майами, рассказал он в интервью американскому изданию OZY.

В материале отмечается, что спрос на спутники уже сейчас высок. Эксперты оценивают рынок до 2 млрд. долл.

"Поэтому Firefly собирается встряхнуть частную космическую индустрию с помощью надежных и конкурентоспособных по цене систем доставки спутников", — идется в статьи американского издания.

Планируется, что ракета-носитель Alpha весом 2200 фунтов,первым запуском отправит 26 спутников для различных клиентов включая университетские исследовательские программы и некоммерческие организации, в рамках своей специализированной научно-образовательной программы DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission).

Ранее сообщалось, что NASA выбрали Firefly Aerospace украинского бизнесмена Полякова для услуг доставки полезных грузов на Луну.

Теги: #noosphere_ventures #firefly_aerospace #макс_поляков
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