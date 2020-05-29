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15:26 29.05.2020

Noosphere Макса Полякова приглашает украинцев участвовать в хакатоне NASA

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Общественная организация Association Noosphere, идеологом которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, приглашает всех желающих участвовать в глобального онлайн-хакатоне, посвященному борьбе с последствиями пандемии. 

Space Apps COVID-19 Challenge пройдет 30-31 мая под эгидой NASA в партнерстве с Европейским космическим агентством ESA, Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA, Канадским космическим агентством CSA и Национальным центром космических исследований CNES.

В течении 2-х дней участники со всего мира будут создавать решения для борьбы с COVID-19 и смогут использовать данные наблюдения Земли для разработки решений. Участники станут частью виртуальной команды и вместе смогут:

  • изучить вирус и его распространение;
  • искать решение проблемы на национальном и локальном уровне;
  • изучить влияние вируса на всю планету;
  • способствовать восстановлению отраслей пострадавших от пандемии.

“Коронавирус еще раз показал, что планета Земля не такая большая, как может показаться. Вирус, шутя, преодолевает земные расстояния, географические и социальные. Локальное мышления теряет свои позиции. Вирус напомнил, что мыслить надо планетарно, к чему еще 100 лет назад призвал Владимир Иванович Вернадский. В ноосферном контексте борьба с коронавирусов  —  это не только медицинская или биологическая, но и социальная, экономическая, культурологическая и политическая, в целом гуманитарная проблема”, — говорит профессор, философ  и член правления Noosphere Игорь Ханин. 

Регистрация проходит на официальном сайте мероприятия.

 

Теги: #максполяков #noosphere #макс_поляков
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