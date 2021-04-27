Инвестиции

14:14 27.04.2021

Основатель Noosphere Ventures Aerospace Поляков приобрел южно-африканскую Dragonfly Aerospace

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Основатель Noosphere Ventures Aerospace Поляков приобрел южно-африканскую Dragonfly Aerospace

Владелец американской Noosphere Ventures украинский бизнесмен Максим Поляков приобрел контрольный пакет Dragonfly Aerospace (ЮАР) – компании с 20-летним опытом работы в сфере высоких технологий, спутниковых снимков и полезных нагрузок, строящей сейчас завод по производству микроспутников.

"Эта покупка укрепляет статус Dragonfly Aerospace как критически важного компонента вертикально интегрированной космической экосистемы, которую создают Поляков и Noosphere Ventures, в которую входят Firefly – поставщик космических запусков по конкурентоспособным ценам, EOS Data Analytics (EOSDA) – компания спутниковых данных и аналитики с собственными радиолокационными и оптическими спутниковыми группировками, а также SETS – фирма по производству космических двигателей", – отмечается в пресс-релизе на сайте южно-африканской компании во вторник.

По словам Полякова, которые приводятся в сообщении, технология Dragonfly обеспечивает высококачественные изображения в широком диапазоне спектров и разрешений, которые имеют решающее значение для мониторинга планеты и создания интеллектуального сельского хозяйства, защищающего биоразнообразие.

Dragonfly Aerospace объявила на Международном конгрессе космонавтики 2020 года о заключении сделки с EOSDA, входящей в портфель Noosphere Ventures, на поставку двух больших тепловизоров Dragonfly для спутников компании.

EOSDA ранее объявила о своих планах по запуску первой в мире спутниковой группировки, ориентированной на сельское хозяйство, которая также поможет решить глобальные проблемы, такие как изменение климата, деградация земель и экологические угрозы.

В настоящее время в Dragonfly Aerospace занято более 100 сотрудников, компания инвестирует в проектно-производственный комплекс в ЮАР под Кейптауном для сборки до 48 спутников в год от 50 до 600 кг и тепловизоров.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. Компанию в 2017 году перезапустил Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния). Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина).

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 годах запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Затем Firefly Aerospace получила контракт от NASA по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны при помощи лунного модуля Blue Ghost на сумму $93,3 млн и подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha, начиная с 2021 года..

В этом году Firefly Aerospace заявила о планах привлечь $350 млн на масштабирование производства и создание ракеты среднего класса - Firefly Beta.

Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV), известного как космический буксир, для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.

Теги: #noosphere_ventures #космос #поляков #технології
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