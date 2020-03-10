Экономика

12:40 10.03.2020

"Киевгорстрой" возобновляет стройработы на ЖК "Гармония" корпорации "Укрбуд"

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"Киевгорстрой" возобновляет стройработы на ЖК "Гармония" корпорации "Укрбуд"

 ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла на баланс и возобновила строительство жилого комплекса (ЖК) "Гармония", сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"У КГС+1 от "Укрбуда". На этот раз это ЖК "Гармония". Объект приняли, строители зашли на площадку с целью завершения необходимых работ. На днях начнем продавать", – написал он в Facebook во вторник.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы детали аудита всех объектов "Укрбуда".

Ранее "Киевгорстрой" возобновил строительство и открыл продажи в жилых комплексах "Пектораль", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Солнечная ривьера".

Как сообщалось, "Киевгорстрой" к концу января 2020 года планировал сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония".

При этом Кушнир уточнял, что процесс передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. Сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.

Теги: #кушнир #укрбуд #киевгорстрой
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