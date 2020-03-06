Коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не содержит упоминаний о сокращении добычи, потребуются дальнейшие встречи

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу, не содержит упоминаний о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg.

В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

Представитель Омана также подтвердил журналистам, что ОПЕК+ не пришла ни к какой сделке. "Нет сделки", - сказал он.

Вместе с тем генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти. По его словам, сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения.

"Я оптимист, верю, что никто из группы не хочет расслабляться", - сказал он.

При этом он подчеркнул: "Мы попытаемся сделать все, чтобы продлить соглашение ОПЕК+ о более глубоких сокращениях, падение спроса реально".

Баркиндо отметил, что 90% стран не-опек согласны с решением опек о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн б/с до конца года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи ОПЕК+ сказал, что "сегодняшний день будет печальным", сообщает Dow Jones. При этом он заявил, что страны-производители нефти будут "держать рынок в изумлении", если увеличат добычу.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи высказал журналистам мнение, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы обдумать рекомендацию стран ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с.

"Страны ОПЕК вчера сделали рекомендацию о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с: 1 млн б/с для стран ОПЕК и 500 тыс. б/с для не-ОПЕК. Очевидно, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы подумать об этом. Мы пока ничего не подписали, нам нужно больше времени. Я не могу сказать сколько, но, надеюсь, что, когда страны не-ОПЕК будут готовы, мы все формализуем", - сказал он.

То, что Россия и Саудовская Аравия так и не смогли достичь соглашения относительно сокращения добычи, подтвердил журналистам и министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Он отметил, что переговоры стран ОПЕК+ находятся в подвешенном состоянии: "Требуется время, чтобы все немного успокоилось", - сказал он.

Зангане отметил, что для принятия решения о новом снижении добычи нефти потребуются дополнительные консультации.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу, не содержит упоминаний о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg.

В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

Представитель Омана также подтвердил журналистам, что ОПЕК+ не пришла ни к какой сделке. "Нет сделки", - сказал он.

Вместе с тем генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти. По его словам, сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения.

"Я оптимист, верю, что никто из группы не хочет расслабляться", - сказал он.

При этом он подчеркнул: "Мы попытаемся сделать все, чтобы продлить соглашение ОПЕК+ о более глубоких сокращениях, падение спроса реально".

Баркиндо отметил, что 90% стран не-опек согласны с решением опек о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн б/с до конца года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи ОПЕК+ сказал, что "сегодняшний день будет печальным", сообщает Dow Jones. При этом он заявил, что страны-производители нефти будут "держать рынок в изумлении", если увеличат добычу.

Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи высказал журналистам мнение, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы обдумать рекомендацию стран ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с.

"Страны ОПЕК вчера сделали рекомендацию о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с: 1 млн б/с для стран ОПЕК и 500 тыс. б/с для не-ОПЕК. Очевидно, что некоторым странам не-ОПЕК, в частности России, нужно больше времени, чтобы подумать об этом. Мы пока ничего не подписали, нам нужно больше времени. Я не могу сказать сколько, но, надеюсь, что, когда страны не-ОПЕК будут готовы, мы все формализуем", - сказал он.

То, что Россия и Саудовская Аравия так и не смогли достичь соглашения относительно сокращения добычи, подтвердил журналистам и министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Он отметил, что переговоры стран ОПЕК+ находятся в подвешенном состоянии: "Требуется время, чтобы все немного успокоилось", - сказал он.

Зангане отметил, что для принятия решения о новом снижении добычи нефти потребуются дополнительные консультации.