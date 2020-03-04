Секретариат Энергосообщества получил жалобу на работу ДТЭК в Бурштынском острове, ДТЭК рад присоединению ЭС к спору

Секретариат Энергетического сообщества (ЭС) получил жалобу на злоупотребление доминирующим положением в Бурштынском энергоострове со стороны ДТЭК и будет сотрудничать с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), которое расследует аналогичное дело, сообщается на сайте ЭС.

Согласно сообщению, ДТЭК якобы значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в Бурштынский остров, не используя предоставленные ему трансграничные пропускные мощности и создавая дефицит электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ), и в то же время предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше.

В свою очередь ДТЭК заявил, что работает в полном соответствии с законодательством, установленными правилами и требованиями и приветствует намерение Секретариата ЭС принять участие в оценке условий работы энергорынка, в том числе и Бурштынского энергоострова, и хода внедрения Украиной европейских норм и правил для этого рынка.

"ДТЭК неоднократно заявлял о необходимости корректировки текущих правил работы энергорынка Украины с целью приведения их в соответствии с принятыми в ЕС прозрачными, рыночными и конкурентными условиями и практиками", – указано в комментарии компании, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

ДТЭК также напомнил, что в октябре 2019 публично предложил привлечь независимых европейских экспертов для объективной и беспристрастной оценки ситуации в Бурштынском энергоострове.

Как сообщалось, АМКУ в начале октября 2019 года возбудил в отношении ПАО "ДТЭК Захидэнерго" о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова", но в "ДТЭК" считают его необоснованным.