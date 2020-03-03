Экономика

17:25 03.03.2020

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

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Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить процентную ставку.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 МСК взлетели на $1,66 (на 3,2%) - до $53,56 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $1,15 (на 2,46%) - до $47,9 за баррель.

ФРС экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Коронавирус несет риски для экономической активности, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС.

Теги: #brent #нефть #нефтепродукты
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