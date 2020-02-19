Суд отменил решение НБУ об отказе в согласовании в набсовет Ощадбанка экс-главы представительства ЕБРР в Украине Аджунера

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) об отказе в согласовании экс-главы представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера на должность председателя наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев).

Согласно сообщению на сайте Окружного админсуда Киева в среду, соответствующее решение по делу по иску Аджунера в Нацбанк принято 18 февраля 2020 года.

"В ходе расследования обстоятельств дела суд выяснил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая НЕ квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей председателя наблюдательного совета АО "Ощадбанк", – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение вступает в законную силу в соответствии со ст.255 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295-297 КАСУ.

Как сообщалось, Аджунер подал иск к НБУ 19 сентября 2019 года. По его мнению, регулятор превысил полномочия, приняв соответствующее "незаконное и предвзятое" решение.

Ранее, 16 августа 2019 года центробанк после проведения тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов набсовета Ощадбанка: Шевки Аджунера (председателя набсовета, независимого директора), Алексея Гринченко (заместителя председателя набсовета, независимого директора), Алексея Резникова (члена набсовета, независимого директора), Дмитрия Власова (члена набсовета, представителя от Верховной Рады Украины) и Даниэля Билака (члена набсовета, представителя от Кабинета министров Украины). Нацбанк также заявил об обеспокоенности в связи с процедурой, по которой новоизбранный набсовет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса.

В свою очередь в совместном заявлении члены набсовета Ощадбанка отметили, что решение НБУ о дисквалификации пяти новоизбранных членов набсовета финучреждения является беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков. Кроме того, члены набсовета уточнили, что решение о продлении трудового контракта с главой правления Ощадбанка принято в полном соответствии с уставными полномочиями членов набсовета в соответствии с законодательством Украины и уставом финучреждения. Они добавили, что Нацбанк был осведомлен о всех этапах принятия соответствующего решения.