Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

Mastercard Inc. получила разрешение на создание в Китае клиринговой компании для обработки операций по банковским картам, что дает ей доступ к платежному рынку КНР, объем которого оценивается в $27 трлн.

Mastercard и ее китайский партнер - NetsUnion Clearing Corp. - должны завершить подготовку к открытию бизнеса в течение года, говорится в заявлении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны).

Mastercard назвала "воодушевляющим" решение китайских властей, отметив, что КНР является для компании одним из наиболее важных рынков.

Mastercard и Visa долгое время жаловались на то, что лишены доступа к китайскому рынку, где в последние годы наблюдается бум мобильных платежей. Рынок мобильных платежей в Китае в 2018 году стал крупнейшим в мире, его объем превысил 190 трлн юаней ($27 трлн).

По данным на конец сентября 2019 года в стране в обращении находились порядка 8,2 млрд банковских карт, причем 90% из них - это дебетовые карты.

Решение НБК показывает, что Пекин выполняет свое обещание ускорить открытие доступа зарубежным компаниям к своим финансовым рынкам, пишет Bloomberg. В рамках первой фазы торгового соглашения с США, подписанного в январе текущего года, власти КНР пообещали рассмотреть заявки поставщиков электронных платежных услуг, включая Mastercard, Visa и American Express (AmEx), в течение 90 дней.

В январе НБК принял заявку AmEx на создание бизнеса в сфере обработки операций по банковским картам в Китае.