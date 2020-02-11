Экономика

14:40 11.02.2020

Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

2 мин читать
Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

Mastercard Inc. получила разрешение на создание в Китае клиринговой компании для обработки операций по банковским картам, что дает ей доступ к платежному рынку КНР, объем которого оценивается в $27 трлн.

Mastercard и ее китайский партнер - NetsUnion Clearing Corp. - должны завершить подготовку к открытию бизнеса в течение года, говорится в заявлении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны).

Mastercard назвала "воодушевляющим" решение китайских властей, отметив, что КНР является для компании одним из наиболее важных рынков.

Mastercard и Visa долгое время жаловались на то, что лишены доступа к китайскому рынку, где в последние годы наблюдается бум мобильных платежей. Рынок мобильных платежей в Китае в 2018 году стал крупнейшим в мире, его объем превысил 190 трлн юаней ($27 трлн).

По данным на конец сентября 2019 года в стране в обращении находились порядка 8,2 млрд банковских карт, причем 90% из них - это дебетовые карты.

Решение НБК показывает, что Пекин выполняет свое обещание ускорить открытие доступа зарубежным компаниям к своим финансовым рынкам, пишет Bloomberg. В рамках первой фазы торгового соглашения с США, подписанного в январе текущего года, власти КНР пообещали рассмотреть заявки поставщиков электронных платежных услуг, включая Mastercard, Visa и American Express (AmEx), в течение 90 дней.

В январе НБК принял заявку AmEx на создание бизнеса в сфере обработки операций по банковским картам в Китае.

Теги: #китай #mastercard
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 11.02.2020
Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

Дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй будет определена после подписания желающими покинуть Китай информированного согласия

09:17 11.02.2020
Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

Рост потребления и импорта газа в КНР замедлился к концу 2019г на фоне торговой войны с США

05:36 11.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 103 новых случая смерти из-за коронавируса

15:53 10.02.2020
Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

Эвакуированных из китайской провинции Хубэй украинцев будут содержать на карантине в двух санаториях Киевской области

13:21 10.02.2020
Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

11:52 10.02.2020
Китайские компании не спешат возобновлять работу, продлевая выходные из-за коронавируса

Китайские компании не спешат возобновлять работу, продлевая выходные из-за коронавируса

09:57 10.02.2020
В регионах Китая наблюдается тенденция к снижению уровня заражения коронавирусом

В регионах Китая наблюдается тенденция к снижению уровня заражения коронавирусом

06:47 10.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек, скончались 908

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек, скончались 908

01:27 10.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса

15:38 09.02.2020
Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕЦБ может принять решение относительно цели по инфляции к июлю в рамках пересмотра стратегии

ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки - Барнье

Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

Daimler сократил чистую прибыль в 2,8 раза в 2019г, завершил IV квартал с убытком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА