Экономика

11:17 11.02.2020

Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

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Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

Великобритания будет настаивать в ходе переговоров с ЕС на включении в торговое соглашение с ЕС после Brexit главы о финансовых услугах, основанной на принципе "всеобъемлющей и постоянной эквивалентности", сообщает газета Financial Times со ссылкой на фотографию, на которой виден документ, содержащий "изначальную позицию" Лондона.

Режим эквивалентности предполагает, что британские финансовые компании получат доступ к финансовым рынкам ЕС без необходимости учреждать местные дочерние компании.

Позиция Лондона, вероятно, связана с опасениями представителей британского сектора финансовых услуг относительно возможности ЕС отозвать соглашения об эквивалентности, что усложнит для них доступ к клиентам из ЕС, отмечает FT.

В настоящее время ЕС имеет возможность отозвать соглашение об эквивалентности в срочном порядке. В некоторых случаях ЕС может предупредить об этом лишь за 30 дней до отмены режима.

Опыт показывает, что ЕС готов жертвовать режимом эквивалентности для оказания давления на своих торговых партнеров. В прошлом году Брюссель отменил доступ инвесторов из ЕС к швейцарскому фондовому рынку из-за отсутствия прогресса в переговорах с Берном о заключении рамочного соглашения.

Представитель одного банка, участвующий в выработке переговорной стратегии британского правительства, заявил FT, что банкам, проводящим крупные операции в Лондоне, потребуется для адаптации намного более длительный срок, чем 30 дней.

В то же время он отметил, что сомневается в том, что Великобритании удастся убедить ЕС согласиться с таким условием.

Как отмечается в документе, на который ссылается FT, Лондон будет настаивать на включении "обязательных процедур" в торговое соглашение, чтобы обеспечить уверенность компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Однако в документе признается, что правительство может столкнуться с трудностями в достижении таких договоренностей, поэтому может пойти на уступки. Одной из таких уступок является отказ от включения статьи об эквивалентности в торговое соглашение и создание "избирательного" режима эквивалентности на основе декларации о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании.

Второй вариант предполагает, что Великобритания добьется включения статьи о финансовых услугах в торговое соглашение, но договоренности будут ограничены по времени.

Как пояснил министр финансов Великобритании Саджид Джавид в своей статье для газеты City AM, важно "выработать нормы и методы работы с ЕС, которые будут действительны в течение десятилетий". В то время он подчеркнул, что между стандартами ЕС и Великобритании будут различия.

"Мы можем принять подход ЕС, если это будет в интересах Великобритании. Но будут и различия, поскольку как мировой финансовый центр Великобритания должна не отставать от тенденций и вырабатывать международные стандарты", - добавил он.

Он также обещал, что Минфин представит весной "белую книгу" о будущем финансового сектора страны.

Теги: #великобритания #ес #рынок
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