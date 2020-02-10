Экономика

11:05 10.02.2020

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

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"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, в настоящее время изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия Газпрома в долговых обязательствах RosUkrEnergo.

Витренко отметил, что разрешение вопросов переноса точек передачи, разблокирование экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями и транзита среднеазиатского газа в перспективе позволят Украине получить дополнительные доходы от транзита, а также снизить цену газа для потребителей страны.

В частности, "Нафтогаз" изучает возможность подачи жалобы в европейский антимонопольный орган с перспективой процесса в суде ЕС о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением, международного арбитража в Цюрихе на основании шведского права по новому транзитному контракту, а также международного арбитража в Стокгольме по контракту между НАК и Газпромом о переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом". Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне", - подчеркнул Витренко.

Теги: #суд #нафтогаз #ес #витренко #газпром
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