"Нафтогаз" в 2019г увеличил добычу нефти с газоконденсатом на 5,7%

Предприятия группы "Нафтогаз" в 2019 году увеличили добычу нефти и конденсата на 5,7% (на 0,1 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,99 млн тонн.

Согласно сообщению НАК, в т.ч. ПАО "Укрнафта" увеличило добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,07 млн тонн) – до 1,52 млн тонн. АО "Укргазвыдобування" – на 6,6% (на 0,031 млн тонн) – до 0,48 млн тонн.

Частные нефтедобытчики в 2019 году уменьшили добычу нефти и конденсата на 39% (на 0,08 млн тонн) – до 0,135 млн тонн.

Таким образом, в добыче нефти и газового конденсата в Украине в 2019 году доля группы "Нафтогаз" превысила 90%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.