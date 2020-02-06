Экономика

17:52 06.02.2020

Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

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Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2019 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 3% по сравнению 2018 годом в связи со снижением общего рынка, что частично компенсировалось увеличением общей доли рынка по табакосодержащих изделиях для нагрева.

Согласно годовому отчету PMI, опубликованном в четверг, общий объем рынка сигарет в Украине за 2019 год сократился на 12% в основном за счет влияния роста цен, обусловленного ростом акцизного налога, увеличения незаконной торговли.

По данным компании, в четвертом квартале 2019 года общий объем рынка сигарет в Украине снизился на 9,3%. Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре снизилась на 2,5%. На показатели за четвертый квартал повлияли те же факторы, что и за год.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

Теги: #табак #philip_morris #сигареты
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