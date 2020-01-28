Экономика

18:06 28.01.2020

Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

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Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

Минфин Украины на дебютном аукционе по размещению 7-летних облигаций внутреннего госзайма во вторник пожертвовал объемом ради ставки: при предложении в 6 млрд грн (здесь и далее по номиналу) и спросе в 9 млрд грн объем продаж составил 3,65 млрд грн, а ставка отсечения была установлена на уровне 9,95% годовых.

Согласно информации на сайте ведомства, благодаря наличию заявок по ставкам до 9% годовых средневзвешенная доходность составила 9,79% годовых.

В то же время Минфин отклонил 29 заявок из 73 со ставками до 12,1% годовых.

Теги: #бюджет #овгз #минфин
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