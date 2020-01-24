ЕБА предлагает оставить возможность контрактной формы налогообложения для ІТ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) оставить возможность контрактной формы налогообложения для ІТ-бизнеса.

"Особенностью работы креативных индустрий является проектная занятость сотрудников и контрактные отношения, "гибкие" роли в процессе создания продукта, выполнение работы в рамках определенного проекта контактерами и возможность привлечь контрактера к ряду проектов одновременно. Поэтому важно сохранить такие возможности для индустрии, чтобы ее рост продолжался", – цитирует пресс-служба менеджера ІТ-комитета ЕБА Ольгу Киничак.

Как напомнили в ассоциации, в начале 2020 года Министерство цифровой трансформации выступило с инициативой относительно налогообложения ІТ. Главным мотивом инициативы является перевод всех сотрудников в отрасли на трудовые отношения. При этом НДФЛ для них предлагается отменить и ввести налог с выручки (3-7% с постепенным повышением на протяжении пяти лет), а 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ предлагается начислять с двух минимальных зарплат.

"Проанализировав предложение Минцифры, ІТ-комитет ЕБА предлагает взять за рабочее решение предложение по созданию пятой группы ФЛП за основу (5%-ный единый налог с повышением на 1% в год до 10%, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ с минимальной зарплаты) с добавлением к ней инициативы Минцифры, которая будет касаться именно штатных сотрудников", – указали в ЕБА.

Таким образом, ассоциация предлагает оставить контрактную форму оплаты труда между ФЛП и юрлицами.

В то же время в ЕБА подчеркнули, что проект закона о труде не содержит механихма, который мог бы полностью заменить контрактную форму сотрудничества ФЛА и юрлиц.

"Вместо этого устанавливаются жесткие критерии, которые только усиливают риск переквалификации контрактных отношений в трудовые", – полагают в ЕБА.