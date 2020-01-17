Экономика

17:24 17.01.2020

Доля теневой экономики в Украине должна снизиться до не более 20% ВВП к 2025 году - Стратегия развития финсектора

2 мин читать
Доля теневой экономики в Украине должна снизиться до не более 20% ВВП к 2025 году - Стратегия развития финсектора

Доля теневой экономики должна снизиться с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года, предусматривает Стратегия развития финансового сектора, которую 16 января утвердили регуляторы финансового рынка.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального банка Украины (НБУ), общий объем госдолга за этот период должен снизиться с 52,3% до не более 40% к ВВП, дефицит госдолга – с 2,1% в 2019 году до 1,5% по итогам 2024 года.

Предусматривается, что доля госбанков в активах банковской системы за этот период уменьшится с 60,1% до не более 25%.

Доля неработающих кредитов в банковской системе уменьшится и не будет превышать 10% от общего объема кредитов (против 52,9% в 2019 году). При этом чистые кредиты в валюте от общего объема кредитов на чистой основе уменьшатся с 41,4% до не более 30%, а валютные депозиты не будут превышать 30% от общего объема депозитов (против 41,7% в 2019 году).

Объем чистых банковских кредитов вырастeт с 16,5% до 22% к ВВП, а уровень проникновения кредитования МСП - с 1,4% до 3% к ВВП.

Соотношение наличных (M0) к ВВП уменьшится с 9,2% до не более 7,5%.

Доля банков-эмитентов НПС "Простир" вырастет с 21,5% до более 70%, а уровень приема платежных карт "Простир" – до более 99%.

Уровень доверия населения к финансовой системе к 2025 году увеличится с 10% до 60%, индекс уровня финансовой грамотности – с 11,6 до 12,5.

Теги: #теневая_экономика #минэкономразвития
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 23.10.2019
Межведомственная рабгруппа подготовит отчет по обзору ОПК к концу марта 2020г

Межведомственная рабгруппа подготовит отчет по обзору ОПК к концу марта 2020г

17:17 20.09.2019
Минэкономразвития обнародовало законопроект об открытии рынка земли с 1 октября 2020г

Минэкономразвития обнародовало законопроект об открытии рынка земли с 1 октября 2020г

16:19 11.09.2019
Кабмин назначил экс-советника МЭРТ Романовича на должность замминистра экономразвития

Кабмин назначил экс-советника МЭРТ Романовича на должность замминистра экономразвития

11:48 09.09.2019
Кухта на должности замминистра развития экономики займется вопросами приватизации и реформы рынка труда

Кухта на должности замминистра развития экономики займется вопросами приватизации и реформы рынка труда

15:26 12.07.2019
Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

18:13 11.05.2019
Украина намерена представить в Канаде проект ледовой арены в Киеве на 1,7 млрд грн

Украина намерена представить в Канаде проект ледовой арены в Киеве на 1,7 млрд грн

19:34 11.02.2019
Уровень теневой экономики в Украине за 9 мес. 2018 года снизился до 32%

Уровень теневой экономики в Украине за 9 мес. 2018 года снизился до 32%

11:08 21.12.2018
Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП – МЭРТ

Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП – МЭРТ

10:01 27.11.2018
Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

15:48 04.07.2018
Правительство утвердило порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

Правительство утвердило порядок добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Политика правительства и Нацбанка Украины способствует укреплению экономики страны – представительство МВФ

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

Триггеры по ВВП-варрантам не наступили – Минфин Украины

ФГВФЛ инициирует в 2020г реструктуризацию 116 млрд грн долга перед Минфином

ПОСЛЕДНЕЕ

Змиевская бумажная фабрика инвестировала 12 млн грн. в энергоустановку на подсолнечной шелухе

"Укрлендфарминг" заявляет о незаконных допросах НАБУ сотрудников компании

UTG в 2019г сдала в аренду 70 тыс. кв. м торговых площадей в Украине

"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

Курс гривни на открытии межбанка в пятницу укрепился до 24,14 грн/$1, не отреагировав на заявление Гончарука об отставке

Политика правительства и Нацбанка Украины способствует укреплению экономики страны – представительство МВФ

Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

НБУ с большой вероятностью опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января

Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА