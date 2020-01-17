Доля теневой экономики в Украине должна снизиться до не более 20% ВВП к 2025 году - Стратегия развития финсектора

Доля теневой экономики должна снизиться с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года, предусматривает Стратегия развития финансового сектора, которую 16 января утвердили регуляторы финансового рынка.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального банка Украины (НБУ), общий объем госдолга за этот период должен снизиться с 52,3% до не более 40% к ВВП, дефицит госдолга – с 2,1% в 2019 году до 1,5% по итогам 2024 года.

Предусматривается, что доля госбанков в активах банковской системы за этот период уменьшится с 60,1% до не более 25%.

Доля неработающих кредитов в банковской системе уменьшится и не будет превышать 10% от общего объема кредитов (против 52,9% в 2019 году). При этом чистые кредиты в валюте от общего объема кредитов на чистой основе уменьшатся с 41,4% до не более 30%, а валютные депозиты не будут превышать 30% от общего объема депозитов (против 41,7% в 2019 году).

Объем чистых банковских кредитов вырастeт с 16,5% до 22% к ВВП, а уровень проникновения кредитования МСП - с 1,4% до 3% к ВВП.

Соотношение наличных (M0) к ВВП уменьшится с 9,2% до не более 7,5%.

Доля банков-эмитентов НПС "Простир" вырастет с 21,5% до более 70%, а уровень приема платежных карт "Простир" – до более 99%.

Уровень доверия населения к финансовой системе к 2025 году увеличится с 10% до 60%, индекс уровня финансовой грамотности – с 11,6 до 12,5.