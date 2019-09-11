Кабмин назначил экс-советника МЭРТ Романовича на должность замминистра экономразвития

Кабинет министров назначил экс-советника Министерства экономического развития и торговли Дмитрия Романовича на должность замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщается на "Урядовом портале".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно декларации на сайте НАПК, Романович в 2018 году получил почти 1,3 млн грн за исследования в сфере общественных наук в университете Стенфорд и 303 тыс. грн доходов от предпринимательской деятельности.

Помимо этого, задекларировал EUR2,8 тыс. на банковском счете и $25 тыс. наличными.

Дмитрий Романович - соратник лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, в партийном списке проходил под 33 номером, однако в парламент не прошел. В 2017-м был стипендиатом программы для украинских лидеров в Стенфорде.