Экономика

15:18 21.01.2020

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

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Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

EOS Crop Monitoring, платформа для спутникового мониторинга с/х угодий, выявила около 4,3 млн га "теневых" земель, данные о которых отсутствовали в Государственном кадастре.

Согласно сообщению платформы в соцсети Facebook в понедельник, почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в "тени". 

"То есть, де-юре поля не существует, а де-факто - с него собирают урожаи. EOS Crop Monitoring оценил, сколько в 2019 году заработали на незарегистрированных полях. Прогнозируемая сумма - 88,5 млрд грн", - констатируется в сообщении. 

Теги: #сельхозземля #исследование #теневая_экономика
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