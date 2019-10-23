Межведомственная рабгруппа подготовит отчет по обзору ОПК к концу марта 2020г

Межведомственная рабочая группа по вопросам обзора оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины к концу марта 2020 года подготовит отчет, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на веб-сайте.

"К концу марта 2020 года мы должны подготовить отчет по результатам обзора оборонно-промышленного комплекса. Это очень сжатые сроки, поэтому прошу всех настроиться на конструктивную и продуктивную работу, чтобы рабгруппа вовремя показала эффективный результат", – цитирует пресс-служба замминистра Светлану Панаиотиди.

Заседание межведомственной рабгруппы состоялось 22 октября при участии заместителя главы Офиса президента Анны Коваленко, гендиректора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Ивана Апаршина, а также уполномоченных представителей Минобороны, Вооруженных сил Украины, СБУ и Службы внешней разведки, ГСЧС, Нацинститута стратегических исследований, концерна "Укроборонпром" и общественных организаций.

Участники встречи договорились проводить заседания рабгруппы не реже двух раз в месяц.