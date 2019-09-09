Кухта на должности замминистра развития экономики займется вопросами приватизации и реформы рынка труда

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта займется вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы государственных закупок, написал он в соцсети Facebook.

"На должности первого заместителя министра развития экономики планирую работать над следующими реформами: проведение давно назревшей приватизации государственных предприятий и построения современной системы управления государственным имуществом, коренной реформой рынка труд, которая создаст в Украине новые высокооплачиваемые рабочие места… продолжением реформы государственных закупок и развитием системы ProZorro", – написал он.

Павел Кухта, 1985 г.р., родился в Киеве, закончил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" по специальности "информационные управляющие системы и технологии, аналитик компьютерных систем". С 2016 по 2018-й Кухта был заместителем главы стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров. Свободно владеет английским.

В свою очередь, замминистра развития экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что планирует сосредоточиться на улучшении условий доступа украинской продукции на внешние рынки и интеграцией украинских производителей в глобальные производственные цепочки.

"Рад также, что в этом составе правительства такое большое внимание уделяется цифровой трансформации. Цифровые рынки и рынки услуг в целом являются приоритетом международной торговле. Я буду уделять внимание этим вопросам", – написал Качка на Facebook.

Тарас Качка, 1979 г.р., родился в Кировоградской области, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (магистр права), Украинский центр правовых студий, Международный начно-технический университет (бакалавр права). Свободно владеет английским и польским языком.

В 2011 году Качка был директором департамента внешнеэкономических связей Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2011-2013 годах – менеджером по регуляторным вопросам Киевского филиала "Филип Моррис Украина", в 2014-2015-м – руководителем по стратегическому развитию представительства Американской торговой палаты в Украине. С 2016-го работал в международном фонде "Видродження" на позициях заместителя исполнительного директора, затем – советника по стратегическим вопросам.

Заместитель министра по аграрному направлению Тарас Высоцкий отметил, что среди его приоритетов, помимо земельной реформы, приватизация убыточных и неэффективных предприятий, борьба с коррупцией в сфере государственного регулирования и контроля, либерализация рынка труда.

Тарас Высоцкий, 1986 г.р., в Ривненской области, закончил Национальный университет биоресурсов и природопользования (магистр по менеджменту), Национальный аграрный университет (бакалавр по менеджменту). Свободно владеет английским языком. С 2013 года Высоцкий работал в Украинском клубе аграрного бизнеса, с 2014-го является гендиректором этой ассоциации. С марта по август 2019 года был первым заместителем главы Черкасской облгосадминистрации.