Нормальная работа БЭБ означает конец "тени" через год-два - Гетманцев

Эффективная работа нового органа - Бюро экономической безопасности (БЭБ) должна значительно сократить теневую экономику в одно-двухлетней перспективе, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Нормальная работа БЭБ означает конец "тени" в перспективе года-двух лет ", – сказал Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава профильного комитета также добавил, что в виду этого новый орган может поддаваться дискредитации еще до его создания.

Отвечая на вопрос, планирует ли он сам претендовать на должность главы БЭБ, Гетманцев уклонился от ответа: "Будет день и будет пища".

В то же время в комментарии относительно заявления нынешнего главы Государственной фискальной службы Вадима Мельника о намерениях претендовать на эту должность он отметил, что это будет зависеть от эффективности ГФС.

"Я категорически против того, чтобы вешать ярлыки на кого бы то ни было лишь потому, что человек где-то работал. Относительно господина Мельника могу сказать: многое будет зависеть, будет ли он работать в новом органе (не обязательно руководителем, может, на другой позиции) и от того, как сегодня ГФС выполняет задачи, поставленные обществом", – сказал парламентарий.

"Хотя Вадим Иванович не так долго ее возглавляет, некоторые достижения уже должны быть. Пока мы их не видим", – добавил нардеп.