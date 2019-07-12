Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году снизился на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2017 годом – до 30% объема официального ВВП, что является самым низким показателем с 2009 года, сообщило Минэкономразвития (МЭРТ) в отчете в пятницу.

"Все методы, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, показали сокращение по сравнению с 2017 годом", – отмечается в документе.

Согласно ему, наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 46% ВВП, что на 2 п.п. ниже по сравнению с 2017 годом

Электрический и монетарный методы показали снижение уровня теневой экономики на 1 п.п. каждый – до 27% и 23% ВВП соответственно.

Уровень теневой экономики по методу убыточности предприятий сократился до 18% ВВП, что на 4 п.п. меньше уровня аналогичного периода 2017-го.

В секторальном разрезе наибольший уровень тени в минувшем году был зафиксирован в секторе финансовой и страховой деятельности – 40% валовой добавленной стоимости отрасли, что, однако на 10 п.п. лучше показателя 2017 года. В добывающей промышленности, по оценкам ведомства, уровень теневой экономики сократился на 8 п.п., в торговле – на 5 п.п., по операциям с недвижимым имуществом – на 4 п.п.

Самый низкий уровень, традиционно, пришелся на сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства – 12% официального уровня валовой добавленной стоимости отрасли, хотя он и незначительно вырос.

Как отмечает МЭРТ, свидетельством результативности реформ по дерегуляции экономики является улучшение позиции Украины в рейтинге Doing Business 2019 до 71 места стран по сравнению с 76 местом в 2018 году.

Положительной динамике способствовал также рост деловых ожиданий на следующий год, который по данным Национального банка в четвертом квартале 2018 года вырос на 17,3%.

Как сообщалось, уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2018 года снизился на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 31% ВВП.