Экономика

18:13 11.05.2019

Украина намерена представить в Канаде проект ледовой арены в Киеве на 1,7 млрд грн

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Украина намерена представить в Канаде проект ледовой арены в Киеве на 1,7 млрд грн

Украина на Конференции по поддержке реформ в Канаде (Торонто) в июле этого года намерена презентовать государственный инвестиционный проект строительства ледовой арены в Киеве стоимостью 1,68 млрд грн, сообщает Минэкономразвития.

Такое предложение озвучил первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив на заседании возглавляемой им межведомственной комиссии по вопросам госинвестпроектов, прошедшем в конце апреля.

Комиссия поддержала его инициативу выделить уже сейчас, а не в июле, как запланировано, первое бюджетное финансирование проекта, чтобы начать разработку проектной документации и успеть подготовить презентацию проекта к конференции в Торонто.

Как отмечается в протоколе заседания комиссии, пока финансирование по этому проекту из госбюджета не выделялось.

Исполнителем проекта является ГП "ЦУТБ "Ледовый стадион", его реализация намечена на 2019-2021 гг., из которых в 2019 году запланировано выделить 5 млн грн.

Теги: #инвестиции #канада #украина #минэкономразвития
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