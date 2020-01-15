Экономика

10:58 15.01.2020

Мининфраструктуры ожидает регулирования рынка авиаперевозок другими авиакомпаниями в связи с лишением лицензии Ernest Airlines

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Мининфраструктуры ожидает регулирования рынка авиаперевозок другими авиакомпаниями в связи с лишением лицензии Ernest Airlines

Министерство инфраструктуры Украины ожидает регулирования рынка авиаперевозок из Украины в Италию в связи с прекращением работы авиакомпании Ernest Airlines.

"Уверен, что в ближайшее время на все направления, которые обслуживал Ernest Airlines, будут поданы заявки от иностранных и украинских авиакомпаний и рынок урегулирует этот вопрос. Именно такую модель мы реализуем - государство создает условия для конкуренции и открытого рынка, рынок саморегулируется", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook во вторник вечером.

При этом он отметил, что за 2019 год Ernest Airlines перевезла 300 тыс. пассажиров на направлениях из украинских аэропортов.

Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines уже объявила о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Итальянская Ernest Airlines временно прекратила рейсы из-за приостановки действия лицензии с 11 января 2020 года. В Украине она осуществляла рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Теги: #рейсы #криклий #авиакомпания #италия #ernest_airlines #мининфраструктуры
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