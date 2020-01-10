Экономика

15:15 10.01.2020

Во Львове с 13 января возрастет стоимость разовой поездки на электротранспорте

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Во Львове с 13 января возрастет стоимость разовой поездки на электротранспорте

Исполком Львовского горсовета увеличил стоимость разового билета на проезд в городском электротранспорте Львова. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в пятницу и вступит в силу с 13 января.

Согласно решению, билет для одноразовой поездки, купленный в киосках или при помощи электронных приложений, будет стоить 6 грн, а купленный у водителя в вагоне – 7 грн. В данное время разовый билет стоит 5 грн.

В то же время, стоимость месячных проездных абонементов осталась без изменений – 160 грн.

Согласно решению стоимость льготных билетов будет варьироваться от 3 до 3,5 грн в зависимости от места покупки билета.

Для всех групп населения, имеющих право на бесплатный проезд, а также для инвалидов 3-ей группы, пенсионеров и учащихся школ города проезд также остается бесплатным.

Теги: #львов #тарифы #транспорт
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